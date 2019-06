Leila a retrouvé le sourire grâce à Steph

Leila confie à Steph qu'elle a beaucoup apprécié le soutien qu'il lui a apporté suite à l'annonce de sa nomination. La belle brune semble avoir retrouvé sa sérénité grâce au beau brun. C'est lors d'un tête-à-tête que Leila dévoile à son camarade ce qu'il représente pour elle...

Ce soir, les habitants ont relâché la pression des nominations. On dirait que la Voix a redonné du baume aux coeurs de ses habitants grâce à cette soirée haute en couleurs. Après quelques déhanchés sur la piste de danse, tous les candidats ont troqué leur costume de soirée contre leur maillot de bain. La fête s'est donc poursuivie dans la piscine.



Une soirée salvatrice

Il n'en fallait pas plus à Leila pour oublier son malêtre des derniers jours.

Après ce divertissement bien mérité, Leila se sent mieux. La belle italienne a envie de partager sa bonne humeur avec Steph qui l'a soutenue alors qu'elle allait mal. Seule avec son camarade, Leila lui confie qu'il a été un soutien très important lorsqu'elle se sentait mise à l'écart par les autres habitants. Elle le remercie et lui assure qu'elle saura se souvenir de ce comportement si elle revient du sas.

Si Leila craint de ne pas être sauvée par le public, ce n'est pas le cas de Steph qui semble convaincu que sa camarade réintégrera la Maison des Secrets demain soir à l'issue de l'Hebdo. Là encore, le jeune homme sait se montrer réconfortant, et cela touche Leila.