Leila Ben Khalifa a-t-elle quitté le Debrief ? La vérité enfin dévoilée

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

La semaine dernière, Leila Ben Khalifa avait quitté le plateau du Debrief de Secret Story 11 en plein direct. C'est une blague de l'animateur du programme, Christophe Beaugrand, qui avait mis le feu aux poudres. Il a demandé à ce que son visage soit flouté à l'écran, comme la production l'a fait croire à Bryan pendant plusieurs jours. Vexée, la chroniqueuse s’était violemment emportée avant de partir.

Absente depuis vendredi, Christophe Beaugrand devait annoncer ce lundi 9 octobre, le nom de la remplaçante de la jolie chroniqueuse. L’animateur a d’abord projeté une image de cette dernière sur grand écran. De dos avec une perruque rousse, elle s’est exprimée face au public. Puis, Christophe Beaugrand a fait entrer la jeune femme sur le plateau. A la surprise générale, il s'agissait en réalité de Leila Ben Khalifa. La chroniqueuse n’a, en fait, jamais quitté le Débrief : "On est une bonne team", a-t-elle confié, émue. Et d’ajouter : "Si j’avais reçu ces attaques sur un autre plateau, je n’aurais pas eu cette réaction. Ici, on rigole bien, on s’amuse. Je suis heureuse qu’entre nous ce soit juste pour s’amuser."

Bonne joueuse, Leila Ben Khalifa n’est pas venue les mains vides sur le plateau : "J’ai un cadeau pour vous. Une plante verte pour Christophe et un caleçon pour Julien", a-t-elle lâché avec humour. De son côté, l’invitée Sabrina Perquis, candidate de secret Story 5, a glissé un mot gentil à Leila : "Le Debrief sans Leila, c’est plus vraiment le Debrief ".