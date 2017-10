Leila Ben Khalifa de retour, Christophe Beaugrand dévoile les coulisses de la supercherie

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

La semaine dernière, Leila Ben Khalifa avait quitté le plateau du Debrief. Après une mauvaise blague de Chris­tophe Beau­grand, ce dernier avait eu l’idée de deman­der à la régie de flou­ter la chro­niqueuse tout comme Bryan, la chroniqueuse avait quitté le plateau en plein milieu de l’émission.





Ce lundi, Leila Ben Khalifa était finalement de retour. En réalité, il s’agissait d’une énorme supercherie. A son arri­vée sur le plateau, la jeune femme portait une perruque rousse et des lunettes de vue. C’est très fier que Chris­tophe Beau­grand a annoncé qu’il s’agis­sait d’une grosse blague : « Vous avez compris, tout ceci n’était qu’une grande super­che­rie orga­ni­sée par l’équipe du Debrief !, a révélé le présen­ta­teur. On a l’ha­bi­tude d’or­ga­ni­ser des super­che­ries, tous ensemble avec votre compli­cité, pour piéger les candi­dats. Et là, on s’est dit : pourquoi on orga­ni­se­rait pas une super­che­rie pour piéger juste­ment tous les télé­spec­ta­teurs qui nous regardent. Vous êtes tous tombés dedans à pieds joints puisque ça a marché ! The Bitch is back. Leila Ben Khalifa est de retour !", a-t-il déclaré avec humour.





Une expli­ca­tion incomplète puisque dans un repor­tage sur les coulisses de ce canu­lar, ils ont dévoilé l’autre raison de cette supercherie. Si le duo a voulu piéger les télé­spec­ta­teurs, c’est surtout pour que Leila Ben Khalifa ne rate pas son avion pour le Maroc ! "On vous a eu ! Puisqu’en fait Leila ne pouvait pas être là le lendemain parce qu’elle part défi­ler comme une star", a avoué l’ani­ma­teur.