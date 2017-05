Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Une beauté à l’état pur, c’est certainement ce qu’ont pensé les internautes en découvrant les photos de la gagnante de la saison 8 de Secret Story. En toute simplicité, Leila Ben Khalifa a posé devant l’objectif, vêtue d’un simple tee-shirt long blanc, collée contre un mur. Le jeu de lumière et le filtre noir et blanc ont fait toute la différence. Ainsi, la jeune femme de 35 ans apparait naturelle tout en conservant sa beauté et son charisme qu’on lui connaît. Sur Instagram, Leila a dévoilé deux clichés, de quoi faire mouche auprès de ses abonnés.

Sur la première photo, Leila Ben Khalifa est prise de loin, et laisse entrevoir quelques parties de son corps, ce qui n’était pas pour déplaire à sa communauté. "Tu es franchement sublime, rien à dire" a commenté un abonné. "Tu es l’élégance, la beauté et la simplicité à la fois" a ajouté un autre fan. Très généreuse, Leila a également partagé une seconde photo de son shooting photo, mettant cette fois-ci un portrait en avant. Les cheveux décoiffés, la poitrine mise en valeur dans son tee-shirt, la gagnante de la saison 8 fait encore l’unanimité auprès de sa communauté, récoltant pas moins de 5600 "j’aime" sur le cliché.









Leila Ben Khalifa dans la saison 8 de Secret Story