Par Ruben VANYPER

Mariée, enfin presque. Sur les réseaux sociaux, Leila Ben Khalifa a posté une photo qui a fait jaser la toile. Vêtue d'une robe blanche de mariée, la jeune femme a fait sensation. "And I said yesss!!! Et j'ai dit oui!!!", a-t-elle écrit sur Instagram, en-dessous du cliché. Leila, bientôt mariée ? Pas exactement. Car si la photo parle d'elle-même, en réalité, il n'en est rien. La jolie brune plantureuse de Secret Story 8, a simplement réalisé un énième shooting photo pour Atelier Bizar, une grand marque de prêt-à-porter qui confectionne des robes de mariées.

Aussitôt posté sur la toile, le cliché a suscité une vague de réactions sans précédent de la part des internautes. Tous ont tenu à souligner la beauté de la photo et du modèle. "Quelle magnifique photo Leila, tu es magnifique", "ce cliché est simplement beau, sans artifice, tu es élégante et merveilleuse", "l'élégance et la grâce, les années passent et tu restes toujours la même !", "ta robe est sublime, à quand ton mariage à toi ?", ont-ils commenté.

Il faut dire que depuis son histoire d'amour avec Aymeric lors de la saison 8 de Secret Story, la gagnante de l'émission de télé-réalité a rarement fait état de sa vie sentimentale. Dans une interview accordée à Pure Break, la tunisienne avait déclaré, être toujours un cœur à prendre. "Pour l'instant, mon cœur est libre. Je suis heureuse comme ça, je suis tranquille. Ma dernière relation a été tellement intense, en même temps mouvementée. Là, je souffle un peu et ça fait du bien". Le mariage, ce n'est donc pas pour maintenant...