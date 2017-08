Leila Ben Khalifa passe du bon temps à Bali avant le retour de Secret Story

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Avant de replonger dans le bain de Secret Story, qui lance sa onzième saison ce vendredi 1er septembre, Leila Ben Khalifa profite de ses dernières journées de vacances. La jolie brune coule des jours heureux sous le soleil de Bali. Au programme : farniente, plage, dégustation de thé, Thalassa, bain aromatisé et tourisme.

La chroniqueuse du Debrief a, bien entendu, partagé ses photos sur Instagram, et le moins que l’on puisse dire, c’est que Leila Ben Khalifa profite de ses vacances paradisiaques au milieu de la nature. Ses followers peuvent non seulement découvrir les magnifiques paysages de Bali, mais aussi les superbes tenues de la gagnante de Secret Story 9. Robes près du corps, bikinis et maillots de bain soulignant parfaitement sa silhouette à rendre jalouses les mannequins Victoria’s Secret.



Les followers de Leila Ben Khalifa suivent avec attention les publications de l’ex-compagne d’Aymeric. Ils n’hésitent à commenter largement les photos. Quand la jeune femme se fait prendre en photo dans un nid géant, les fans plaisantent « Je savais qu'il y avait de magnifique plante dans la canopée, mais pas à ce point », « Drôle d'oiseau cette Leila », tout en la trouvant « gorgeous ». Un internaute commente toutefois : « Magnifique, mais là, il faut rentrer le boulot vous attend hâte de vous revoir à l'écran ! ». Il faut dire que Leila Ben Khalifa reprend du service au côté de Christophe Beaugrand et Julien Geloën, dès le 1er septembre.

Le lancement de Secret Story 11 se fera sur TF1 à partir de 23h30.