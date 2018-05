Loïc Fiorelli s'éclate avec sa chérie sous le soleil du Brésil !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Loïc Fiorelli s’est offert des vacances bien méritées. C’est loin des pistes enneigées que le moniteur de ski a décidé de s’accorder quelques jours de détente. Et pour cause, le Marseillais s’est envolé pour le Brésil – et plus précisément sur la plage de Pipa, très appréciée des surfeurs – avec sa dulcinée.

Sur son compte Instagram, le frère jumeau d’Emilie Fiorelli (qui est devenue maman d’une petite Louna le 22 avril dernier) a partagé de nombreux clichés de son voyage en Amérique Latine. Plage paradisiaque, hôtel de rêve, piscine XXL, sable fin et grand soleil… Tout semble être au rendez-vous pour une escapade en amoureux idyllique. Si le jeune homme est assez discret sur sa vie privée, il a publié de tendre photos avec sa petite amie Bertille. Sans s’épancher sur le sujet, il a simplement publié un émoji en forme de cœur, qui en dit déjà beaucoup.

Le couple semble filer le parfait amour et avoir les mêmes passions pour les sports extrêmes ! La preuve, ils ont déjà fait une sortie en bateau et dévalé une dune de sable. Mais rassurez-vous, les tourtereaux profitent aussi de leur séjour brésilien pour se reposer et passer des moments privilégiés coupés de tout. Le retour de vacances risque d’être un peu compliqué !





🇧🇷♥️ Une publication partagée par Loic Fiorelli (@loicfiorellioff) le 22 Mai 2018 à 11 :29 PDT









🥥🍍🌴🇧🇷 Une publication partagée par Loic Fiorelli (@loicfiorellioff) le 22 Mai 2018 à 11 :25 PDT













Et si on se faisait un petit best-of d'Amour Secret ? Regardez :