Loïc et Mélanie scellent leur réconciliation par un câlin ZY | Écrit pour tfx |

Le 27/09/15 à 11:33 , mis à jour le 27 Septembre 2015 à 11:34 | Par| Écrit pour tfx |Le 27/09/15 à 11:33 , mis à jour le 27 Septembre 2015 à 11:34 | Voir le site de Secret Story

Mélanie et Loïc se sont nettement éloignés cette semaine. En cause les missions « ange et démon » et « Secret code » durant lesquelles le Marseillais a rendu dingue la jolie blonde au point de provoquer un clash entre eux. Mais parfois, il suffit d'un câlin pour tout pardonner...