Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Pourtant pas très proches dans l’aventure, Maéva et Mélanie ont passé la soirée ensemble et s’affichent complices sur les réseaux sociaux.

Comme quoi, tout peut arriver. Dans la saison 10 de Secret Story, Mélanie, qui avait déserté la Toile il y a peu, était considérée comme la bête noire de l’aventure. Avec les filles de la Maison, le mannequin Suisse avait du mal à tisser des liens, et à se faire aimer. Maeva, figure emblématique de la même saison qui était en couple avec Marvin dans l’aventure, avait elle aussi des difficultés à supporter Mélanie. Les deux anciennes Habitantes avaient même eu des échanges musclés, et ne se supportaient pas vraiment. Mais à la grande surprise des internautes, Maeva et Mélanie se sont affichées très complices sur la Toile.

Sur le compte Instagram de Maeva, on découvre un cliché des deux jeunes femmes à la sortie d’un théâtre parisien, en compagnie du rappeur Stomy Bugsy. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette apparition l’une à côté de l’autre n’a pas laissé les fans du programme indifférents. Nombreux ont été surpris mais surtout contents de les voir à nouveau réunies. "Trop contente de vous voir toutes les deux, je vous adore", "Vous êtes magnifiques les filles" ou encore "Super tableau, c’est beau de vous voir ensemble" a-t-on pu lire en dessous de la photo. Et oui, les candidats arriveront toujours à nous surprendre.









#theatre #paris Une publication partagée par Maeva Martinez (@maeva.martinezoff) le 17 Avril 2017 à 9h00 PDT

