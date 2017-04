Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Depuis sa rupture avec Marvin, qui se lance aujourd’hui dans l’humanitaire, Maeva semble aller beaucoup mieux. Car depuis, la jeune femme ne cesse de s’afficher en pleine forme sur les réseaux sociaux. Suivie par plus de 237 000 abonnés, Maeva fait partie des anciens Habitants de la saison 10 les plus populaires sur la Toile, rien que ça. Et ce qui fait sa force, c’est certainement sa complicité avec ses fans, à qui elle demande très régulièrement des conseils. Par ailleurs Maeva s’est trouvée une nouvelle passion et n’hésite à faire appel à sa communauté pour avoir quelques renseignements.

En effet, sur son compte Instagram, en mode selfie qu’elle maîtrise à la perfection, Maeva annonce qu’elle a envie de reprendre une activité physique, mais pas n’importe laquelle. Loin du championnat de Car-wash, qui était son secret au sein de la Maison, la jeune femme prévoit de faire du cheval : "Dites-moi, un conseil à me donner sur un centre équestre dans le 19ème ou proche ? J'ai envie de monter à cheval" a-t-elle déclaré en légende de la photo. On vous l’avait dit, la nouvelle passion de Maeva est assez inattendue. Mais avec sa grande communauté, l’ex de Marvin qui a reçu de nombreux messages, n’aura pas trop de mal à trouver un lieu pour exercer l’équitation.













Good semaine à vous mes chatons. C est les vacances non ? Vous avez prévu quoi ? Dite moi, un conseil à me donner sur un centre équestre ds le 19eme ou proche ? J'ai envie de monter à cheval 🐴 Je pense à vous ❤️ #envie #nature #simplicity #nature Une publication partagée par Maeva Martinez (@maeva.martinezoff) le 3 Avril 2017 à 4h01 PDT





