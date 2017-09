Makao révèle son secret à l’écran

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Il est l’un des Habitants les plus remarqués lors de l’entrée dans le Campus des Secrets jeudi dernier. Ce soir, Makao passe aux aveux pour notre plus grand plaisir.

Du haut de ses 2m13 de hauteur et de ses 144 kilos, difficile pour Makao de passer inaperçu dans le Campus des Secrets comme à l’écran. Mais alors qu’il aurait pu glacer le sang des Habitants et instaurer la terreur, il a très vite séduit ses camarades grâce à son grand coeur et à sa tendresse. Il partage notamment des liens très forts avec Charles et Barbara, qui ne jurent que par ses qualités de grand homme.

Mais attention, s’il veut bien être le chouchou de la Maison en dévoilant ses sentiments - il a même versé une larme ce soir à l’idée de quitter l’aventure - Makao n’est clairement pas là pour se tourner les pouces. Un fait qu’il n’a pas tardé à démontrer à tous les Habitants en se plaçant en leader. Avec ses fameux « beau gosse », il fait clairement passer les messages et n’a pas hésité à prendre les devants dans la mission qui consistait à décrypter le code qui permettait d’ouvrir la porte de la Maison Voisine à la Maison des Secrets.

Ce soir, Makao s’est confié comme jamais au public en allant même jusqu’à révéler le secret avec lequel il est rentré dans le Campus des Secrets. Il y a encore quelques mois, en pleine campagne électorale, il a été le garde du corps du président de la République Emmanuel Macron. Jusqu’à la passation de pouvoirs entre François Hollande et le président fraichement élu, Makao s’est montré protecteur. Un rôle que le jeune homme a pris particulièrement au sérieux pendant des mois. Observation, discrétion, déductions subtiles... Il lui a fallu user de multiples qualités pour oeuvrer auprès du président et qu'il compte bien mettre à profit tout au long de son aventure pour rester dans le jeu le plus longtemps possible et découvrir un maximum de secrets.

Makao était passé dans Quotidien avec Yann Barthès, regardez :