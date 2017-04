Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Le public a fait connaissance avec Marie Garet en 2011, lorsqu’elle participe à la cinquième saison de Secret Story. Avec sa personnalité attachante, la candidate a même remporté le jeu, une victoire qu’elle savoure encore. Et même si ces dernières années, la jolie blonde s’était faite discrète à la télévision, elle est revenue en 2016 dans le Before de Secret Story 10 sur NT1 aux côtés d’Anaïs Camizuli et Emilie Nef Naf, pour sélectionner les futurs Habitants de la Maison des Secrets. Aujourd’hui, même si elle est très épanouie dans son travail, Marie semble tout de même avoir quelques difficultés à faire de nouveau confiance en amour.

Après sa douloureuse rupture avec Geoffrey (SS5), et après sa terrible histoire racontée dans son bouquin « Mes larmes, etc... Dans les griffes d'un manipulateur », Marie est encore un coeur à prendre. Et c’est elle-même qui le confie sur la Toile. En dévoilant une photo de ses baskets sur Instagram, la candidate a alors ajouté en légende : "Je tiens à peine debout alors je vais éviter de tomber amoureuse je pourrais me faire mal... Et je reste en baskets c'est mieux… " a-t-elle déclaré. Le message est clair, Marie Garet a peur de retomber amoureuse, et de se faire mal, et n’est pas vraiment prête à se remettre avec quelqu’un.









Marie Garet, grande gagnante de Secret Story 5