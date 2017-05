Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Ce n’est plus un secret pour personne, Marie Garet est très proche de sa famille, mais aussi très fière de ses parents, et pour preuve. En avril dernier, Marie Garet dévoilait des clichés de sa mère dans sa jeunesse sur les réseaux sociaux. Quelques semaines plus tard, c’est une nouvelle photo qui apparaît sur la Toile, où l’on découvre la gagnante de la saison 5 de Secret Story poser aux cotés de sa maman. Il est donc coutumier de voir Marie nostalgique mais surtout pleine de tendresse lorsqu’il s’agit d’évoquer de vieux souvenirs. Une fois de plus, l’ancienne candidate de télé-réalité n’a pas pu résister à l'envie de partager sa jolie frimousse avec ses fans.

Ainsi, sur son compte Instagram, on découvre un tout nouveau cliché de Marie Garet lorsqu’elle n’était qu’une petite fille. C’est avec un peu de maquillage que l’on retrouve Marie, un sourire aux lèvres. En légende de cette photo, et comme souvent, la gagnante de la saison 3 a tenu à faire passer un message : "Ne nie pas l’évidence. Doux baisers" légende accompagnée des hashtags "#babygirl #bisounours #enfance #bonheur #instagirl #instababy" a-t-on pu lire aux côtés de la photo. Encore un moment cute que ses fans ont adoré. "Tu es à croquer" a commenté une abonnée. Quand Marie Garet dévoile de vieux clichés sur la Toile, c’est le carton assuré.









Ne nie pas l'évidence ✌🏻 Doux baisers 😘 #babygirl #bisounours #enfance #bonheur #instagirl #instababy Une publication partagée par Marie Garet (@marie_garetoff) le 23 Mai 2017 à 14h23 PDT

Retour sur le parcours de Marie Garet, gagnante de la saison 5 de Secret Story