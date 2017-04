Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Si elle n’est pas prête à retrouver le grand amour pour le moment, une chose est certaine, la famille est sacrée aux yeux de Marie Garet. Celle que l’on a découverte aux bras de Geoffrey lorsqu’elle a fait son entrée dans la Maison des Secrets lors de la cinquième saison de Secret Story n’oublie jamais que c’est là où se trouve son bonheur. Il y a deux jours, la jeune femme a posté un message émouvant à l’égard de « la femme de sa vie » qui n’est autre que sa mère. Et comme elle le souligne très bien elle-même, en commentant : « #lesmemes », mère et fille se ressemblent comme deux gouttes d’eau d’une manière stupéfiante. Même cheveux fins et souples illuminés de mèches claires, même peau claire, même regard décidé… Elle n’a pas arrêté là les qualificatifs dans son tweet et a ajouté : « #maman #laplusbelle #love #femmedemavie #ınstagirl #instamaman #beautiful #beauty #blondy #ressemblance #lesang #QLF ». Un hommage qui, on l’imagine a dû faire très plaisir à la principale concernée.









