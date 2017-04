Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

"Ce qui se passe à Las Vegas, reste à Las Vegas", une phrase célèbre qui définit à la perfection l’ambiance sulfureuse de la ville américaine située dans le désert du Nevada. Et c’est bien la-bas que la gagnante de la cinquième saison de Secret Story a décidé de poser ses valises. Même si Marie Garet ne se sent pas prête à retrouver l’amour pour le moment, elle ne s’empêche pas en revanche de prendre quelques jours de vacances à plus de 10 000 kilomètres de la France. De plus, il semblerait que la jeune femme de 30 ans ait décidé de faire un second arrêt en Californie.

Et oui, tout comme la YouTubeuse EnjoyPhoenix ou encore Nabilla, Marie n’a pas pu résister à l’appel du festival de musique connu dans le monde entier. En effet, sur son compte Instagram, la candidate a dévoilé un selfie qui en dit long sur son programme de vacances. Après un stop à Las Vegas, Marie Garet compte bien aller se trémousser sur les plus gros tubes des artistes invités à se reproduire sur la scène de Coachella. « Doux baisers de Las Vegas les amis #holidays #nevada #lasvegas #USA #californie #palmsprings #coachella2017 #QLF #nda » a-t-elle ajouté en légende de sa photo. On lui souhaite de passer un très beau séjour.









Doux baisers de Las Vegas les amis 💋💋💋 #holidays #nevada #lasvegas #USA #californie #palmsprings #coachella2017 #QLF #nda Une publication partagée par Marie Garet (@marie_garetoff) le 20 Avril 2017 à 15h57 PDT

