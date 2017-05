Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Ils se sont rencontrés dans la dixième saison de Secret Story. Bastien, candidat emblématique du programme connu pour son caractère de feu, et Mélanie, finaliste considérée comme la bête noire de l’aventure, ont trouvé l’amour au sein de la Maison des Secrets. Très vite, les deux candidats sont devenus inséparables, et ont mené de nombreuses stratégies ensemble tout au long du jeu. À leur sortie, et après avoir longuement affiché leur amour sur les réseaux sociaux, Mélanie et Bastien ont mis fin à leur relation. Plusieurs mois après, ils reviennent enfin sur leur rupture et en dévoile les vraies raisons.

Pour certains, ce couple très médiatisé n’était qu’une stratégie pour se faire connaître. Mais pour Mélanie et Bastien, qui avaient de nombreux projets en commun, c’était le véritable amour. Malheureusement, leur idylle n’a pas duré aussi longtemps que prévu. Pourquoi ont-ils mis un terme à leur histoire ? Mélanie, candidate d’une nouvelle émission de télé-réalité, a déclaré lors d’une interview qu’ils se disputaient beaucoup trop : « La cohabitation n'a pas été facile à la sortie de Secret Story 10. "Après l'émission, j'ai été très mal pendant un long moment et Bastien aussi, En plus, il a fallu qu'on apprenne à se connaître dans la vie de tous les jours, ce n'était pas facile du coup », avait-elle confié.

Du côté de Bastien, les arguments ne sont pas bien différents : « Jamais une insulte n'est sortie de ma bouche. Jamais une calomnie. Je tiens à Mel, mais sa souffrance s'est transformée en haine et aurait blessé les plus insensibles. Elle n'en est pas responsable, mais moi non plus. Croyez-le ou non. » a-t-il déclaré. Même si leur relation est terminée aujourd’hui, les deux candidats auront tout de même passé de très beaux moments ensemble.





Bastien et Mélanie dans la saison 10 de Secret Story