Mélanie Da Cruz, enceinte et rayonnante au côté d'Anthony Martial

Elle rayonne ! La grossesse de Mélanie Da Cruz arrive bientôt à son terme et la jeune femme semble heureuse et épanouie. Elle affiche son bonheur régulièrement sur Instagram et ses très nombreux followers ont pu suivre avec attention l’évolution de cette grossesse. De retour en France au côté de son fiancé Anthony Martial, Mélanie Da Cruz était en Picardie pour un mariage. Pas le sien, mais elle a en tout cas fait sensation habillée d’une très longue et élégante robe rose poudrée.

Son compagnon est à ses côtés et le couple semble aux anges. Les sourires illuminent leur visage. Mélanie Da Cruz trouve également le moyen d’ironiser sur sa grossesse et sa tenue, elle surnomme son baby bump « œuf de pâques ». Les nombreux admirateurs de Mélanie Da Cruz se sont empressés de commenter la photo du couple. « Tu es vraiment belle Mélanie ! Une vraie belle maman. C'est fou comme tu donnes envie ! Vous êtes magnifiques tous les 2. Félicitations et longue vie à vous surtout », « Que d’amour entre vous je vous kiffe grave », « Tu rayonnes Mélanie! Vous êtes beaux ! Bébé pousse bien », « Je vous souhaite pleins de bonheur et vivement le mariage si ce n’est pas déjà fait », « Vous êtes superbes tous les deux », écrivent ainsi les fans de l’ancienne Habitante de la maison des Secrets.