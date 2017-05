Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Après les vacances de rêve d’Aurélie Van Daelen de Secret Story 5, c’est au tour d’une autre candidate de télé-réalité de faire sensation auprès des internautes. Mélanie Da Cruz, figure emblématique de la saison 9 de Secret Story, a récemment partagé avec sa communauté, un cliché qui devrait certainement en rendre jaloux plus d’un. En effet, la jeune femme, en couple aujourd’hui avec Anthony Martial et connue pour son franc-parler et son humour, a dévoilé une photo d’elle en bikini sur la Toile. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est hyper sexy.



Sur son compte Instagram, on retrouve Mélanie aux plus d'1,3 millions d'abonnés, vêtue d’un maillot de bain deux pièces de couleur bleue avec des fleurs qui lui va à la perfection. Chanceuse d'être allongée au bord d’une piscine nous diriez-vous ? C’est bien en tout cas ce qu’ont pensé les nombreux fans de Mélanie. "Wouah la chance, j’aimerais être à tes côtés Mel. Tu es très belle au passage.", "Tu es vraiment sublime, profite bien" ou encore "Je t’adore, et ton maillot est juste au top, il te va super bien" a-t-on pu lire parmi les nombreux commentaires de la photo. Notons également que Mélanie a rencontré un franc succès grâce à son maillot, parfait pour appréhender l’été.









SWIMMING POOL ☀️ #sunnyday





