Mélanie Da Cruz, sublime, dévoile son baby bump

D’ordinaire discrète sur sa grossesse, Mélanie Da Cruz fait une exception et dévoile son ventre arrondi sur Instragram. En effet, la jeune femme pose avec son baby bump bien apparent. Une photo postée depuis Manchester après une soirée d’anniversaire passée entourée de ses proches. Sublime dans une robe blanche qui épouse les courbes de sa nouvelle silhouette, perchée sur d’élégants escarpins, la jeune femme rayonne alors qu’elle en est à 27 semaines de grossesse. Soit, 7 mois.

En guise de légende, l’ancienne candidate de Secret Story écrit : « lorsque l’on entend que porter la vie est la plus belle chose au monde, on le comprend vraiment que lorsque ça nous arrive ». En hashtag, elle dévoile également qu’elle attend un petit garçon. Les fans de Mélanie Da Cruz ont largement commenté sa photo, notamment les mamans. « Sans aucun doute la plus belle expérience qu’une femme puisse vivre », commente l’une d’entre elles, tandis qu’une autre se souvient : « Ça passe vite c'est beau les coups de pieds et tout après ça manque quand même ». L’heureux papa a également postée une photo de sa compagne prise le même soir. Anthony Martial en profite par ailleurs pour déclarer une nouvelle fois sa flamme à sa jolie blonde : « une année de plus pour toi my love je te souhaite le meilleur que Dieu te protège », écrit le footballeur.