Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Habitants comme téléspectateurs n’avaient pu qu’admirer les jolies formes de Mélanie Dedigama lors que la 10e saison de Secret Story. Elles ne sont pas non plus passées inaperçues aux yeux d’une star du petit écran.

L’affaire a fait suffisamment de bruit pour que tous les fans de Secret Story s’en souviennent. Lors de la dernière saison, à l’intérieur de la Maison des Secrets, Bastien n’avait d’yeux que pour Mélanie qui le lui rendait bien. Très amoureux pendant plusieurs semaines, ils ont depuis poursuivi leur chemin chacun de leur côté.

Mais que Mélanie se rassure, si certains se sont lassés de ses courbes de rêve, d’autres sembleraient très intéressés pour postuler au poste de petit ami. En effet, interrogée par le youtubeur Sam Zirah, Mélanie Dedigama a révélé s’être récemment faite draguer par Gary Jourdan, qui n’est autre qu’une ancienne star de la série Les Experts.

L’histoire avait tout du conte de fées. Selon les dires de Mélanie Dedigama, ils se sont rencontrés pour la première fois dans un restaurant parisien. "A un moment donné il me fixait et mon agent me disait de regarder dans sa direction (...) On s'est croisés lorsque je sortais du restaurant et lui rentrait. Il a enlevé ses lunettes, on s'est regardé pendant dix secondes. Je suis vite partie parce que ça m'a mis mal à l'aise", a-t’elle expliqué à Sam Zarah.

C’est après s’être retrouvés sur les réseaux sociaux que les deux jeunes gens ont commencé à discuter, si bien que Gary Jourdan n’a pas hésité à proposer un rendez-vous à sa belle, qui a poliment refusé. "Je le trouve très sympathique, très beau, mais pour le moment je suis bien comme ça", a expliqué Mélanie à Sam Zirah. Mais l’acteur n’est pas du genre à se décourager pour si peu, puisqu’il continue pour le moment à écrire chaque jour à la star de Moundir et les Apprentis Aventuriers 2.