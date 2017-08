Secret Story 11 : Mélanie Dedigama triste : découvrez pourquoi

Par Audrey LAVAT | Ecrit pour TF1 |

Mélanie : son histoire avec Bastien !

Elle était incontestablement l’une des plus belles filles de la villa et a fait chavirer plus d’un cœur dans la maison des secrets… et notamment celui de Bastien, le stratège de la saison 10 ! Le couple à l’histoire passionnelle avait vécu des hauts et des bas pour finalement terminer l’aventure main dans la main, ce dernier restant présent pour la grande finaliste. On se souviendra notamment de leur terrible rupture que vous pouvez visionner ci-dessous.

Une photo d’elle sur Instagram où elle apparait triste

Avec ses 380 000 abonnés sur instagram, Mélanie Dedigama sait comment séduire ses fans et n’hésite pas à poster très régulièrement des photos d’elle en bikini ! Néanmoins, sa dernière photo n’est pas du tout du même genre. En effet, Mélanie apparait la tête entre les mains, comme si elle pleurait. Elle légende « Fini les vacs :’(, fini le soleil, retour à la réalité Parisienne ». Ouf, ce n’est que ça…









La terrible rupture entre Mélanie et Bastien