Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Que tous les fans de la candidate de Secret Story saison 10 se rassurent, Mélanie va très bien. Celle qui avait fait trembler les murs de la Maison des Secrets jusqu’à la fin du jeu, est bel et bien de retour sur la Toile. Rappelons que depuis sa séparation avec Bastien, le mannequin originaire de Suisse se faisait plutôt discret sur les réseaux sociaux et les avait même désertés durant plusieurs semaines. Et cette disparition soudaine avait tendance à inquiéter sa communauté. Mais les fans ont pu retrouver le sourire aujourd’hui, car Mélanie a posté une photo accompagnée d’un adorable texte qui leur ait destiné.

C’est bien sur son compte Instagram que la finaliste de la saison 10 et ex de Bastien a fait sa réapparition. En effet, sur le réseau social, on y découvre une photo adorable de Mélanie allongée dans un lit, naturelle et enfantine, avec une petite peluche disposée près de son cou. En légende ce cliché, qui a rencontré un franc succès, on peut lire : "Des millions de gros bisous à vous tous mes petits poussins qui m'avez tant manqué !!!!!!! Je vous aime de tout mon coeur " a-t-elle ajouté, avec plusieurs petits coeurs. Une belle déclaration d’amour à ses fans qui n’a pas manqué d’être commentée à plusieurs reprises, car il faut dire qu’à eux aussi, Mélanie leur avait manqué.









Des millions de gros bisous à vous tous mes petits poussins qui m'avez tant manqué 😍 !!!!!!! Je vous aime de tout mon coeur 💜💛💚💙❤ Une publication partagée par Mel Dedigama (@meldedigama) le 3 Avril 2017 à 3h22 PDT

Retrouvez la retrospective de Mélanie de Secret Story 10, juste ici