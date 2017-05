Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Plus discrète que les autres candidats de télé-réalité, Mélanie poste rarement des photos sur la Toile. Mais quand elle le fait, elle n’oublie jamais d’adresser un petit mot à ses fans.

Mélanie faisait partie du casting de la saison 10 de Secret Story. Dès son entrée dans le jeu, le mannequin Suisse s’est tout de suite fait remarquer par les Habitants de la Maison des Secrets. Mais c’est aux côtés de Bastien que Mélanie a poursuivi son aventure, arrivant jusqu’en finale avec Thomas, Anaïs et Julien, le grand vainqueur. Depuis, la jeune femme se fait plus discrète sur les réseaux sociaux et ne poste que très rarement des photos, contrairement à ses camarades qui ont fait la même saison qu’elle. Cependant, quand Mélanie fait une apparition sur Instagram, elle n’oublie jamais de s’adresser à ses fans.

Celle qui était considérée comme la bête noire dans la Maison des Secrets a réussi à se construire une belle communauté qui s’étend à plus de 230 000 abonnés à ce jour. Et quand Mélanie, qui se fait rare sur la Toile, poste une photo, les réactions sont nombreuses. La dernière en date, où elle se trouve à Monaco, a particulièrement touché ses abonnés. La raison ? Mélanie a adressé un joli message à ses fans : « Bonne nuit mes anges faites de beaux rêves. Pensez uniquement à votre présent & votre futur l'essentiel est d'être heureux » a-t-on pu lire, accompagné du hashtag « teamMel ». Cette petite attention a été appréciée par sa communauté qui n’a pas hésité à laisser de nombreux commentaires.









Bonne nuit mes anges ❤ faites de beaux rêves 😊 pensez uniquement à votre présent & votre futur 🌹✨💫 l'essentiel est d'être heureux #lavieestbelle #bonnenuit #teammel #somuchlove Une publication partagée par Mel Dedigama (@meldedigama) le 15 Mai 2017 à 13h56 PDT

