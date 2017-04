Par SB | Ecrit pour TF1 |

Après avoir momentanément disparu d’Instagram, la belle Mélanie de Secret Story 10 a refait son apparition sur la plateforme. Et, elle a repris les bonnes habitudes en postant selfies et photos sexy. En effet, cette semaine, celle qui avait défrayé la chronique dans la Maison des secrets lors de la dernière saison, a posté un cliché en noir et blanc dans laquelle elle prend la pause en body dentelle très échancré. En légende, elle écrit un énigmatique « loin des yeux, près du cœur » accompagné du hashtag « A chacun sa vérité ». Reste à savoir, à qui le message est adressé. Bastien ou bien les haters qui continuent de se déchaîner contre elle.

En tout cas, la photo a fait réagir les fans de la jeune femme : « Magnifique rien à dire », « Très belle photo Mel!! J'adore! », « T'es trop belle ma belle gros bisous », « Sexy », « Queen », « Magnifique notre Mel », peut-on lire. D’autres internautes en profitent pour adresser quelques mots de réconfort à Mélanie après sa rupture avec Bastien. Bastien, d’ailleurs, qui a disparu totalement du compte Instagram de la jeune femme. Un follower écrit ainsi au mannequin originaire de Suisse : « Mel, je te souhaite beaucoup de courage, et quand ton petit cœur battra de nouveau, garde tout ça au chaud rien que pour toi. Bisous fort ».



Très discrète sur cette rupture, Mélanie ne s’exprime que de manière énigmatique sur le sujet, afin de faire comprendre que la fin de cette histoire passionnée ne regarde finalement qu’elle et Bastien.