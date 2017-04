Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Alors qu’Emilie Fiorelli nage en plein bonheur avec M'Baye Niang, l’une de ses anciennes colocataires de la Maison des Secrets ne cache pas non plus sa joie de partager sa vie, elle aussi, avec un footballeur célèbre.En effet, Mélanie Da Cruz semble suivre les pas de la gagnante de Secret Story 9. La jolie blonde file aussi le parfait amour avec Anthony Martial.

Si les débuts entre les deux amoureux n’ont pas été une mince affaire, aujourd’hui, ils vivent sur un petit nuage londonien. En effet, Mélanie et l’attaquant de Manchester United ont emménagé ensemble dans la capitale anglaise et ils n’hésitent pas à partager leur petit moment de bonheur sur Instagram. Récemment, Mélanie a notamment posté une photo de leur couple dînant au restaurant, pour fêter notamment, l’anniversaire de la jeune femme. Elle, tout sourire. Lui, la couve du regard. En légende, la jolie blonde écrit : "Merci pour tout, mon unique, ma vie".



Les admirateurs de Mélanie ont été attendris par les jolis mots d’amour de la jeune femme et ne se sont pas privés pour commenter la photo aux 80 000 "j’aime" (à l'heure où l'on écrit) : "Ce couple est juste trop mignon, j'adore", "Vous êtes trop beau pleins de bonheur", "Vous êtes tellement mignons", "Il y a pleins d'amours dans vos regards", "Ça sent tellement l'amour", "Trop beau couple, vous allez trop bien ensemble", "l'amour sincère. Vous êtes tellement mignon tous les deux", peut-on lire dans les commentaires.







Thanks for everything 💖 My Only One 💖 Mí vida 💖 #amor💖 @martial_9 Une publication partagée par Mélanie Da Cruz Pires (@melaniedacruzzoff) le 29 Avril 2017 à 12h31 PDT