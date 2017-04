Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"Ma vie ne sera plus jamais la même je vais avoir le devoir d'élever un enfant, le chérir, l'aimer le plus fort possible... Et j'ai tellement hâte !! C'était mon plus grand rêve. Et bientôt il se réalisera." Alexia Mori est sur un petit nuage depuis qu’elle attend son premier enfant. Une petite fille qui devrait naître dans moins d’un mois. Avant l’arrivée de cet heureux événement, l’ex-candidate de Secret Story 7 a tenu à rendre hommage à "son premier bébé", son chien !

Lundi soir, la jeune femme a ainsi publié sur Instagram un cliché montrant son fidèle compagnon à quatre pattes confortablement installé dans ses bras. Une photo sur laquelle elle a écrit, en guise de légende : "Si c'est pas de l'amour ça, je crois que vous commencez à comprendre à quel point je l'aime mon premier bébé pour rien au monde je changerai avec lui, même si un enfant ça prend du temps je ferai tout pour qu'il se sente bien comme maintenant !!! Je ne peux pas vivre sans lui moi aussi !!"

Ravis de découvrir la belle complicité unissant Alexia Mori et son chien, les fans de l’ex-Sécrétiste ont commenté en nombre ce joli instantané plein de douceur. "Ça fait du bien de voir des personnes aimer et bien traiter les animaux", "Trop chou, ce ventre, ça me rappelle le mien, bientôt la fin profite à fond", "Trop mignon j’ai le même à la maison. Il me fait pareil. Il sent que bébé va arriver", peut-on ainsi lire dans les commentaires.