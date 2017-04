Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Après sa rupture avec Nicolas, ancien candidat de Secret Story 9, la jolie blonde semblait avoir retrouvé l'amour en la personne de Kevin. Mais, c'est bel et bien seule que Nadège Lacroix marche en ce moment même. Après sa dernière opération de chirurgie esthétique, qui l'a conduite à se refaire à nouveau le nez, la jeune femme semble prendre du temps pour elle. Et c'est en Suisse, son pays natal, qu'elle se repose. Hier soir, elle a enflammé le dancefloor dans une boîte de nuit genevoise en compagnie d'un mystérieux inconnu. En réalité, le jeune homme n'est autre que Mehdi, l'un de ses plus proches amis. Sur le cliché, les deux amis sont plus collés que jamais, à la limite de s'embrasser. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes supposent que quelque chose se trame entre eux deux.

Nouveau look pour une nouvelle vie ?

Depuis son opération du nez, Nadège Lacroix est plus confiante que jamais. Déjà, sur son blog, l'ancienne candidate de Secret Story écrivait les raisons qui l'ont poussée à passer par la case chirurgie esthétique. "Je suis complexée par mon nez depuis des années. Je me le suis cassé à deux reprises, mais il fait d’une certaine façon partie de moi, partie de mon caractère et de ma personnalité". De retour plus pimpante que jamais, Nadège a opté pour une nouvelle coupe de cheveux, histoire de pousser la transformation encore plus loin.

"Petit tour chez ma coiffeuse préférée ! Pour ceux qui sont sur Genève, n'hésitez pas ! Coiffure et esthétique ! Des bisous ! #beauty #life #backtoblond #capousse #saturday", commentait-elle avec satisfaction. Likée plus de 3000 fois, la photo a suscité une vague de réactions de la part des internautes. Tous soulignent le changement capillaire opéré par la starlette de télé-réalité. "Trop belle, ça te change complètement cette coupe !!", "ça te va très bien", "Super la coupe et la couleur, j'adore ! Je retrouve Nadège là ! Peut être-un jour revenir au platine !? C'était topissime !", écrivent-ils.





#loveistheanswer #friends #backtobasics #geneva #lovealwayswins #supportgay #tbt #rembember #gayfrance #gay Une publication partagée par Nadege Lacroix (@lacroixnadege) le 10 Avril 2017 à 14h44 PDT