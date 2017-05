Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Nadège Lacroix aurait retrouvé l’amour avec un certain Medhi. La jeune femme a dévoilé une photo sur Instagram où ils échangent un baiser.

Après sa séparation avec Nicolas, Nadège Lacroix a vécu une longue période de célibat. Déçue par la gente masculine, elle a décidé de prendre du temps pour elle. Et c'est en Suisse, son pays natal, où elle s’est ressourcée en compagnie de quelques amis. Durant ces derniers jours, la blonde a publié régulièrement des clichés de ses soirées sur Instagram. Dernièrement, elle s’est affichée avec Mehdi, l'un de ses plus proches amis. L’amitié semble avoir laissé place à l’amour puisqu’ils s’embrassent sur la photo. Il n’en fallait pas plus pour que les internautes s’enflamment sur le réseau social.

Depuis ses opérations de chirurgie esthétique, Nadège Lacroix semble mieux s’accepter. Pourtant, elle garde des séquelles de ses histoires passées comme elle nous l’avait confié : "Mon ex a dit que je l’avais trompé alors que dans une interview, il a affirmé que c’est lui qui m’a trompée… C’est un peu difficile de faire confiance alors que moi, je suis droite dans mes bottes. C’est un peu compliqué de croire encore à l’amour," avait-elle déclaré avant d’ajouter : "Le problème, c’est ça… Je suis très idéaliste donc je cherche un peu le prince charmant sauf qu’il n’existe que dans ma tête en fait ! (rires) Je n’ai aucun critère en particulier. J’aime les gens intéressants, intelligents, autodidactes... Beaux gosses de préférence évidemment, même si les abdos ne sont pas un critère très important pour moi." Espérons qu’elle ait enfin trouvé son prince charmant…





#lovewins #geneve #mybabe @mehdi_al_fayed @ Nico and Co #nicoandco Une publication partagée par Nadege Lacroix (@lacroixnadege) le 4 Mai 2017 à 12h27 PDT