Nathalie (SS8) : "Barbara devrait être un peu moins chaudière !"

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Vous êtes entrée dans la Maison des Secrets en couple. Que pensez-vous des deux couples présents dans l’aventure cette année, Kamila/Noré et Benoît/Charlène ?

"Cette année, les couples ne sont pas assez joueurs, ils n’ont pas le vice. Je pense malgré tout que Kamila et Noré vont aller jusqu’au bout de l’aventure. Kamila a envie de jouer. Si leur secret n’a pas tenu, c’est car Noré était trop amoureux et il voulait que le secret soit dévoilé. Charlène et Benoît ne montrent pas un réel désir de jouer. Charlène est trop effacée dans l’aventure. Les couples auraient dû être switché avec des personnalités plus fortes comme Laura ou Alain."





Benoît semble succomber au charme de Barbara, pensez-vous qu’il se soit pris à son propre jeu ?



"Même si il y a un peu de stratégie dans le jeu de Benoît, je pense que Barbara lui plaît vraiment. Mais il faut dire qu’elle attire tous les hommes de la maison. Je n’ai rien contre elle mais elle devrait être un peu moins chaudière !"



Est-il possible de préserver son couple dans une aventure telle que Secret Story où les tentations sont omniprésentes ?

"Oui, bien évidemment. Seulement, il faut parfois faire quelques "bêtises" pour garder son secret en jouant de son charme. Rien de bien méchant."



Et après le jeu ?

"Oui, même si cela est plus dur. Lorsqu’on sort de l’aventure, on est beaucoup sollicité et très vite pris au jeu du tourbillon médiatique. Il est très facile d’aller voir ailleurs. Je pense que le couple Charlène/Benoît ne survivra pas à l’après Secret Story, contrairement à Kamila et Noré."



Si vous étiez entrée dans l’aventure cette année, avec qui auriez-vous eu le plus d’affinités ?

"Kamila, je l’adore. Elle est facile à vivre et je l’aurais probablement considéré comme ma propre fille. Même si nous avons des caractères très différents, j’adore Laura car elle a une sacrée personnalité."



Et pour un flirt ?

"Alain ! Sans hésiter. Il me plaît beaucoup. Il a l’air posé et puis j’adore les hommes musclés !"



A l’inverse, avec qui auriez-vous eu le plus de mal à « accrocher » ?

"Je pense qu'il y aurait eu concurrence avec Tanya. Nous sommes cougar toutes les deux, même si je pense qu’elle ne l’assume pas totalement !"



D’ailleurs, on vous compare souvent à Tanya...

"C'est une comparaison plutôt drôle et inévitable puisque nous aimons le même genre d’homme. Je trouve également que Tanya une très belle femme."



Qui voyez-vous arriver en finale de Secret Story 11 ?

"En finale, je vois Kamila, Laura, Alain, Jordan ou pourquoi pas Charlène, car elle pourrait faire une « Marie numéro 2 » si la jalousie prend le dessus et qu’elle décide de sortir de l’ombre. Mais je pense que Kamila va gagner l’aventure car elle est adorée du public."



Quels sont vos projets aujourd’hui ?

"Très prochainement, je vais rouvrir mon site internet qui apportera quelques nouveautés. J'ai également signé une campagne de publicité pour une salle de sport. Beaucoup de projets sont en train de voir le jour. J’ai hâte !"



Êtes-vous toujours en quête de l’amour ?

"Non je ne suis plus en quête de l’amour. J’étais célibataire depuis trois ans mais j’ai fait une jolie rencontre cet été. Il me rend vraiment heureuse. Et oui, il est plus jeune que moi !"



Votre participation à La Villa des cœurs Brisés vous a-t-elle permis de savoir ce que vous voulez vraiment avec les hommes ?

"Oui, totalement. Je suis sûre que pour être heureuse, il me faut un homme de mon âge. Car avec les jeunes, la relation ne dure pas forcément… Il faut réellement y croire pour que ça marche. Mais depuis ma sortie de la Villa, je n’ai pas rencontré une personne de mon âge qui me plaît !"



Vivian : Ami ou ennemi ?

"Vivian n’est pas mon ennemi. Je ne le considère pas non plus comme mon ami, même si je crois en l’amitié avec un ex. Il est peut-être trop jeune pour le comprendre. Pour l'heure, nous avons pris la décision de ne plus nous parler. "





Nathalie et Tanya : les cougars font leur show ! Regardez :