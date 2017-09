Et les nominés de la soirée sont…

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Une semaine entière s’est déjà écoulée depuis l’entrée des Habitants dans le Campus des Secrets et ces derniers ont mis tout en oeuvre pour ouvrir la maison voisine.

Mais que de surprises dans cette nouvelle saison de Secret Story. Nos quatorze candidats ont pris place dans le Campus des Secrets depuis une semaine à peine, et l’un d’entre eux va déjà quitter les lieux. Pour connaître les nominés de la semaines, la Voix a monté un plan machiavélique dont elle a le secret. Les habitants devaient trouver la combinaison permettant d’ouvrir les verrous de la maison voisine à la leur pour rencontrer les Habitants qui y vivent… Enfin ça, c’est ce que tout le monde croyait. Car en réalité, personne ne vit de l’autre côté. Pire, trois des quatorze Habitants ont été désignés par la Voix pour brouiller les pistes et faire échouer la mission. Ce sont Charles, Jordan et Julie, alias les Infiltrés.

Toute la semaine, nos trois compères ont mis des bâtons dans les roues des autres Habitants, notamment en se rendant dans la Tour de Contrôle pour surveiller tous leurs faits et gestes sans se faire repérer. Mais n’est pas un saboteur qui veut et Jordan a fait des gaffes à plusieurs reprises. « Jordan c’est une boulette mais on l’aime bien comme ça mais quand il faut, il assure » a expliqué Laura à la Voix ce soir alors qu’elle se trouvait dans le Confessionnal.

Ce soir, les Habitant n’avaient toujours pas réussi à ouvrir la porte. Ils étaient pourtant sur la bonne voie puisqu’ils avaient les bonnes couleurs et les bons rouages, mais dans le désordre. La Voix leur a donné une occasion supplémentaire de découvrir le bon code en buvant d’infâmes mixtures pour obtenir un indice. Selon la quantité bue, l’indice était plus ou moins important. Avec deux verres bus, les Habitants ont obtenu une photo de 4 cupcakes au chocolat avec une cerise sur l’un d’entre eux. Malgré cet indice, ils n’ont pas réussi à décrypter le code. Par conséquent, tous les Habitants, à l’exception des Infiltrés, Charles, Julie et Jordan, sont nominés ce soir.

Mais alors… qui sera le premier Habitant à quitter le Campus des Secrets ? A vous de le décider en votant pour la ou les personnes que vous souhaitez soutenir. Celle qui recevra le moins de votes verra l’aventure se terminer pour elle.

Pour voter c’est simple :

ENVOYEZ LE NUMÉRO DE VOTRE CANDIDAT PRÉFÉRÉ PAR SMS AU 72 500 0,99 € + PRIX SMS - ou cliquez ici

(0,99€ / vote prélevé sur votre facture mobile ou internet sous réserve d’accessibilité du service chez votre opérateur)