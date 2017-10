Noré et Charlène se réconcilient !

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de la semaine, les habitants de la Maison des Secrets sont attachés deux par deux à l’aide d’une simple corde. Seulement, agacé par la situation, le Marseillais a commis l’erreur à ne surtout pas faire : il a rompu le lien qui l’unissait à sa binôme. En agissant de la sorte, il a contrarié la Voix et les deux habitants sont désormais nominés à vie.

Lors de la soirée des princes et princesses, Charlène se sent seule. Voir son amoureux dans les bras d’une autre, se disputer avec son ami depuis le début du jeu… C’en est trop et la jolie blonde craque. Barbara, peinée de voir sa camarade dans cet état, s’empresse d’aller voir Noré et lui suggère d’aller s’excuser. Chose dite, chose faite, le chéri de Kamile s’exécute. Les deux habitants reconnaissent chacun leurs tords et décident d’oublier ce qu’il s’est passé. Si Charlène se retrouve dans le sas jeudi soir, c’est à cause de lui il s’en mord les doigts. « J’espère vraiment que tu vas rester, je l’espère vraiment. » a-t-il lancé, avant d’ajouter : « Je ne peux pas oublier tant qu’on sera dans le sas. J’espère qu’on aura une seconde chance. »

En revanche, les habitants ignorent que personne ne quittera l’aventure jeudi soir. Le candidat éliminé par le public se retrouvera dans la Tour de Contrôle. De nombreux rebondissements sont à prévoir pour le prime de ce soir car trois nouveaux candidats intègrent l’aventure !

