Noré et Jordan accusent, Julie et Makao haussent le ton

La vie en communauté est souvent source de dispute dans la Maison des Secrets. Et cette 11e saison de Secret Story ne fait pas exception. Alors que Noré pointe le manque d’hygiène de certains, le ton ne tarde pas à monter…

Grand branle-bas de combat dans la Maison des Secrets : tous les Habitants se sont réunis dans le salon, et ce n’est pas à l’initiative de La Voix. C’est plutôt Noré qui a décidé de rassembler ses camarades. Il a une mise au point à faire : il veut alerter sur le manque d’hygiène de certains d’entre eux. Il exhorte ainsi ses camarades à ne pas laisser traîner leurs sous-vêtements sales partout à la vue de tous.



Au cours de ces onze dernières années, la Maison des Secrets a bien souvent résonné des cris de ses Habitants. Mais parmi les disputes les plus récurrentes, celles concernant le manque de propreté des uns et des autres arrive sans doute en première position. La vaisselle qui s’accumule sans que personne ne se décide à la faire, des affaires qui trainent un peu partout… ce sont autant d’objets de discorde pour les petits protégés de la Voix.



Noré pointe particulièrement la tendance de certains à laisser n’importe où leurs sous-vêtements sales. Jordan reproche alors à Makao d’avoir suspendu son caleçon dans la douche. Ce dernier contre-attaque alors : son caleçon est propre ! Il l’a juste laissé là pour qu’il sèche… C’est là que Julie décide d’intervenir et d'hausser le ton. Mais il semble que celle-ci ne semble pas irréprochable... Toujours aussi fanfaron, Jordan évoque ainsi « la collection de strings » de sa camarade, qu’elle laisse visiblement traîner. Il n’en fallait pas plus pour énerver Julie et Makao qui n’aiment visiblement pas l’attitude du jeune homme.



