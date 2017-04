Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Mélanie Da Cruz vient de surprendre ses fans sur les réseaux sociaux en dévoilant un tout nouveau look.

C’est bien connu, le printemps est toujours propice au changement. Et alors que les beaux jours pointent le bout de leur nez, certaines stars se décident à modifier, et parfois radicalement, leur look. C’est le cas notamment de Mélanie Da Cruz.



L’ancienne candidate de Secret Story 9, qui a marqué les esprits par son franc-parler, a en effet décidé de changer de tête, le temps d’une séance photo. En effet, depuis quelques jours, la jeune femme qui semble toujours aussi amoureuse de son chéri de footballeur Antony Martial, s’affiche sur quelques clichés postés sur son compte Instagram, avec des cheveux gris tirant vers le blanc. Une teinte très tendance cette saison qui n’est pas étrangère à Mélanie Da Cruz. Même si elle était redevenue blonde ces derniers temps, elle avait déjà testé cette couleur.



La jeune femme qui compte plus de 1,2 millions de fans sur son compte Instagram peut se targuer d’avoir réussi à récolter 63 425 likes avec l’une de ces photos. « Magnifique », « On dirait Lady Gaga », « Trop belle, j’ai failli pas te reconnaître », « Ça te va grave bien »… peut-on ainsi lire en commentaire de celle-ci.



Mélanie Da Cruz n’est pas la seule à avoir décidé de changer de tête. Il y a quelques jours, nous vous faisions ainsi découvrir la toute nouvelle coupe de cheveux de Bethany Joy Lenz. L’inoubliable interprète de Haley James Scott a en effet publié sur son compte instagram une photo d’elle avec une coupe très courte et des cheveux bonds. Un nouveau look résolument rock’n’roll qui a fait l’unanimité auprès de ses fans.







🎥 Hello #brentinyparis @kenzo_hairstylist @justiineu_makeup @jebookunestar.off @brentinyparis Une publication partagée par Mélanie Da Cruz Pires (@melaniedacruzzoff) le 13 Avril 2017 à 5h09 PDT