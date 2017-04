Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Qui arrêtera Vivian ? L'ancien Habitant de la Maison des Secrets vient de dévoiler sur sa page Facebook son tout dernier tatouage en date : un énorme dessin à l'encre noire représentant une tête de loup et plusieurs figures géométriques dont des prismes et des triangles. "Un grand merci à @Dizetattoo pour son travail exceptionnel. Les gens de Paris, je vous donne l'adresse : 6 rue Courat 75020 #Top #InkParis #DizeTattoo #NewTattoo #Paris", a commenté le jeune homme en légende du cliché sur lequel il pose aux côtés de l'artiste à l'origine du tattoo.

Sur les réseaux sociaux, les fans de l'ancien compagnon de Nathalie ont été nombreux à commenter le dernier tatouage de Vivian au cou. Et les avis sont plutôt mitigés. Si certains apprécient le dessin - "le dessin est magnifique", "les formes géométriques et les finitions sont à tomber" -, d'autres ne comprennent pas l'emplacement du tattoo de l'ancien pensionnaire de Secret Story. "Pourquoi tu l'as fait ici ? Il est beau, mais tu as dû avoir hyper mal", "mauvais choix, le cou ça pardonne pas, tu as dû jongler", "le cou... mais pourquoi ?", argumentent-ils.

Pour sa défense, le candidat de télé-réalité rassure sa communauté : "oui j'ai pleuré lol (sic)", a-t-il écrit sur sa page Facebook. Il y a quelques mois, Vivian créait encore la polémique en recouvrant le haut de son épaule et son bras droit d'un immense dessin à l'encre noire représentant notamment une tête de léopard, un crâne, des plumes et des cornes... Rien que ça !