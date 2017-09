Le pet de Makao, le buzz de Bryan… les trois séquences immanquables de cette semaine

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas dans le Campus des Secrets. La vie des habitants suit son cours, aux rythmes des missions, chasse aux secrets et petits clashs. Si vous avez loupé les résumés de cette semaine un peu folle dans Secret Story 11, pas de panique, MYTF1.fr vous offre trois séquences qu’il ne fallait surtout pas manquer.





3. Le buzz raté de Bryan



Il aura néanmoins l’honneur et le privilège d’avoir été le premier des Etudiants de Secret Story à avoir buzzé. En effet, après avoir découvert trois indices sur le secret de Julie, le cerveau de Bryan est en ébullition. Il croit avoir percé le mystère. Une série de question plus tard et quelques interrogations et le jeune homme va buzzer : il pense que la jeune femme a été dans le coma pendant un long moment alors qu’elle était encore une enfant. Le jeune homme confirme son buzz… et malheureusement, il est complètement passé à côté de la vérité. Bryan est dépouillé, Julie touche le pactole.







2. la culture générale, c’est pas trop ça





Cette année, les habitants de Secret Story retournent à l’école. Et qui dit école, dit interros parfois surprises. Pour remporter des indices sur les secrets, les Etudiants doivent passer par la case contrôle. Français, histoire, sciences, géographie… Les matières classiques ! Cette semaine, la maison était séparée en deux classes, celle de Laura et celle de Tanya. Elles devaient répondre à des questions de culture générale basique…. La date de révolution française ? Celle de la chute de l’empire romain ? Ou se situe le Japon ? Les réponses vont vous étonner !







1. Makao la malice

Pour récupérer l’enveloppe contenant l’avantage offert par Charles, Makao devait se rendre jusqu’à la boîte aux lettres sans se faire remarquer par les autres Habitants… L’ancien garde du corps d’Emmanuel Macron a fait preuve d’imagination pour parvenir à récupérer son dû… pour s’échapper dans le jardin, il mime un pet et brasse de l’air histoire que personne ne s’approche. Regardez !