Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Si Mélanie et Bastien, les deux enfants terribles de la dixième saison de Secret Story, sont aujourd’hui séparés, ils semblent toujours sur la même longueur d’onde en ce qui concerne les photos qu’ils publient sur leur compte Instagram respectif. En effet, alors que la jolie Suissesse a posté une photo d’elle très sexy en bikini, le jeune mannequin a fait de même en s’affichant en maillot de bain.



Sur ce cliché qui date du 6 avril dernier, Bastien tourne le dos à l’objectif et observe l’horizon où le soleil se couche ou bien se lève (difficile à dire). Sur ce selfie, le jeune homme se dévoile torse nu, le corps affûté et les muscles saillants. De plus, avec son short de bain placé très bas, celui qui n’a pas hésité à trahir Julien dans la Maison des Secrets, fait carrément monter la température. Vous avez dit sexy ?



Et pour accompagner cette photo ultra hot, Bastien a tout simplement écrit : « Morning les seigneurs. Love my planet (J’aime ma planète, ndlr) (…) #explore #thailand »



En tout cas, le beau mannequin a réussi à mettre en émoi ses fans. Outre les émoticônes en forme de cœur ou de bisou, Bastien a récolté de nombreux compliments : « trop canon », « magnifique », « I'm in love with your body (Je suis amoureuse de ton corps, ndlr) », ou encore « Magnifique photo Bastien. Un profil d'Apollon ! On en oublie la couleur du soleil au loin. »