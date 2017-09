Le puits des vérités fait la loi

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Le torchon brûle entre Kamila et Laura

Cette semaine, la tension a été à son comble entre les deux brunes de la maison que sont Kamila et Laura. Alors qu’elles étaient complices au début de l’aventure, rien de va plus entre elles et chaque instant de la journée est l’occasion de se crêper le chignon. Si bien qu’interrogé sur le sujet, le public a jugé à 58% que les deux jeunes femmes étaient irréconciliables. Ce soir pourtant, la Voix les a invité à s’associer pour prendre une décision de la plus haute importance : juger du destin de Brian et Benoît. Elles devaient déterminer lequel des deux serait envoyé dans le sas la semaine prochaine. Pourtant, après 1 minute 30 de réflexion, aucune des deux n’a souhaité lâcher l’affaire. Par conséquent, elles se sont vues toutes deux nominées d’office la semaine prochaine.

La mission sentimentale de Barbara

Jeudi dernier, la jolie jeune femme a perdu sa seule alliée dans la Maison des Secrets quand Julie est partie. C’est auprès de Jordan qu’elle a trouvé du réconfort, entre petits bisous et câlins. Oui mais voilà, Alain n’est pas loin et ne compte pas laisser tomber sa belle si facilement. Entre Alain et Jordan, 57% du public imagine que Barbara ferait un beau couple avec ce dernier. Si bien que ce soir, la Voix lui a proposé de mettre en avant ses talents de séductrice et de faire croire qu’elle a de réels sentiments pour Jordan. Si elle y parvient en une semaine, le jeune homme se verra offrir une immunité.

Le dilemme de Noré

Cette semaine, le secret des deux couples de la Maison a été mis à rude épreuve. Il faut dire que certains des membres multiplient les bourdes. Noré par exemple, s’est emporté contre plusieurs Habitants alors qu’ils s’en prenaient à sa femme. Si bien que 81% du public pense qu’il se laisse trop emporter par ses émotions, ce qui a pour effet de mettre en danger le secret de son couple, mais aussi celui de Benoît et Charlène. Ce soir, le sudiste a été mis à l’épreuve par la Voix qui lui proposait de prendre la place de sa femme la semaine prochaine dans le sas en se nominant au côté de Laura. C’est sans hésiter qu’il a choisi de prendre la place de sa femme dans le sas la semaine prochaine. Il a prétexté que la Voix avait caché trois gros indices sur son secret au fond du puit et que le seul moyen qu’ils ne soient pas dévoilés était qu’il accepte de prendre la place de l’une des deux filles, en l’occurrence Kamila.

Le nouvelle mission de Tanya

Alors qu’elle a refusé qu’un indice sur son secret soit dévoilé la semaine dernière, Tanya a déçu le public qui la pensait plus joueuse. Aussi, 51% du public pense que Tanya sera incapable de le surprendre de nouveau. Ce soir, la Voix lui a donné l’occasion de se rattraper. Au fond du puit, la doyenne de la Maison des Secrets a découvert une clochette. Soit elle conserve l’objet et aura la possibilité de se faire servir par le reste de la Maison à toute heure du jour et de la nuit jusqu’à la fin du weekend, alors qu’un indice sur son secret sera dévoilé. Soit elle refuse, et ce sera à elle de servir les autres. Sans hésiter, elle a pris la décision de conserver la clochette. Sans attendre, elle va demander à Barbara de lui servir à boire.