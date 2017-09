EXCLU Rémi Notta : "La seule personne qui me fait rire, c'est Tanya !"

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Rémi Notta a marqué la neuvième saison de Secret Story et s'est rêvélé lors des différentes missions données par la Voix. Fan de la première heure, l'ex candidat ne rate pas une quotidienne de l'émission qui l'a rendu célèbre et nous a donné son avis sur le programme.

Avez-vous suivi la nouvelle saison de Secret Story ? Qu’en pensez- vous ?

Je trouve qu’il y a beaucoup de missions et une bonne mécanique de jeu mais que cela manque un peu de folie ! Il n’y a pas encore assez de clashs je trouve. La seule personne qui me fait rire, c’est Tanya !

Quel est le meilleur secret ?

Pour moi, il s’agit de « J’ai été élevé par des animaux sauvages ». Je le trouve très touchant. Il me rappelle mon propre secret lorsque j’étais dans l’aventure.

Selon vous, quel est le candidat qui ira le plus loin?

Tanya, je l’aime beaucoup. Sinon Makao car c’est un gros nounours, il a une mentalité simple et il est drôle et touchant… Kamila et Noré aussi que je trouve très sympas. Avec Noré, on a des amis en commun et on s’est déjà croisés.

Comme Emilie Fiorelli et vous dans la saison 9, certains candidats semblent se rapprocher. Quel couple voyez-vous se former ?

Bon, on peut déjà être sûr d’une chose : Alain et Tanya ça ne se fera jamais ! (rires) Mais Charles et Julie semblent être sur la bonne voie…

Quel est votre plus beau souvenir de l’aventure ?

Sans hésiter, c’était la semaine pendant laquelle on a dû jouer les infiltrés dans la petite Maison. C’était génial. Je trouve qu’on a vraiment bien réussi notre coup, contrairement aux candidats de cette année qui ont eu un peu plus de mal avec leur mission des voisins. Jordan par exemple était un peu à l’ouest.

Quels sont vos projets pour la suite ?

Je continue à faire de la télé et je continue mes projets d’acteurs. J’ai joué dans un court métrage « Le vœu de trop » et dans une web série, « Marsiglia ». J’ai plein d’autres projets et on va bientôt me revoir à l’écran !

