Secret Stort 11 : Rémi (SS9) a-t-il une nouvelle girlfriend ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Il a beau être un cœur brisé, Rémi n'en perd pas pour autant ses atouts de séduction. Le Marseillais, qui a fait les beaux jours de Secret Story 9 est actuellement en tournage à Saint-Martin pour la Villa des Coeurs Brisés 3. Mais, il se pourrait que l'ex d'Emilie Fiorelli ait déjà trouvé chaussure à son pied. Sur Instagram, le beau gosse a posté une photo qui ne laisse plus de place au doute. On aperçoit un homme en train d'embrasser dans le cou une jeune femme. Seul bémol : les têtes son coupées.

Difficile alors de savoir de qui il s'agit, surtout que le cliché ne comporte aucune légende. Sur les réseaux sociaux, les internautes se demandent s'il s'agit bien de Rémi Notta. "Rémi, est-ce que c'est toi ? Du mal à le croire", "non c'est pas Rémi", "mais attend, c'est qui la fille, et on dirait pas toi", écrivent-ils. Le moins que l'on puisse dire, c'est que si le Marseillais voulait faire passer un message à quelqu'un, c'est gagné. Après sa rupture avec Emilie Fiorelli, grande gagnante de Secret Story 9, le beau gosse s'est fait discret sur ses relations amoureuses.

Sur la toile, les internautes lui ont prêté des relations avec plusieurs personnes, dont Jazz, ancien cœur brisé, mais aussi Adixia, une candidate de télé-réalité. Reparti à zéro en début d'année, le jeune homme compte aujourd'hui sur Lucie, la love coach pour régler sa problématique amoureuse et partir du bon pied, sentimentalement parlant.