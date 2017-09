Le départ de Lydia, la révélation du secret de Makao... Revivez les cinq temps fort du premier prime

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Pause câline pour Kamila et Noré

A la ville, ces deux là forment un couple fusionnel depuis sept ans. Depuis leur rencontre, ils ne se sont jamais séparés plus de quinze jours. Autant dire que le fait d’évoluer dans l’aventure en faisant croire qu’ils ne se connaissaient pas leur est plus que difficile, notamment pour Noré. Touchée par tant d’amour, la Voix a offert au couple deux minutes de tranquillité à l’abris des regards. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et après ces retrouvailles chaleureuses, la Voix a donné pour mission au couple de ne pas se parler pendant 48h si ce n’est par l’intermédiaire de leur complices dans le jeu, Charlène et Benoît. Une mission périlleuse pour le couple qui démarrera dès ce matin. Affaire à suivre donc !

Le festin des Habitants

Depuis une semaine qu’ils ont intégré les lieux, les Habitants sont obsédés par la demeure qui jouxte la Maison des Secrets. Et pour cause, la Voix les a chargé de décrypter le code permettant d’ouvrir la porte pour découvrir les personnes qui y résident. Ce qu’ils ne savaient pas, c’étaient que les trois Habitants étaient en fait parmi eux et chargés de tout faire pour que cette mission échoue. Durant la semaine, toutes les tentatives des Habitants ont échoué pour découvrir le code. Lors de la soirée, la voix a donné une occasion supplémentaire au groupe d’ouvrir la porte en leur faisant boire d’infâmes mixtures. Plus ils consommaient et plus l’indice révélé était important. Malgré cela, le code n’a pas été découvert et les Infiltrés ont gagné leur mission. Résultat, tous les Habitants de la Maison des secrets étaient nominés jeudi soir et risquaient l’élimination.

La maison voisine enfin ouverte

Même si les Habitants ont échoué dans leur mission, la porte a finalement était ouverte. L’occasion pour eux de découvrir que contrairement à ce qu’ils pensaient, la maison est vide. Quelles aventures s’y dérouleront dans les semaines à venir ? Seule la Voix le sait à l’heure actuelle.

Makao révèle son secret

Son physique imposant ne peux que le faire remarquer, quoi qu’il fasse. Mais c’est aussi par son grand coeur que le candidat a su toucher les autres Habitants comme le public à l’extérieur. A l’occasion du premier prime, le jeune homme s’est livré comme jamais en confiant son secret aux téléspectateurs : il a été le garde du corps d’Emmanuel Macron lors de la campagne électorale et jusqu’à la passation de pouvoirs.

Lydia tire sa révérence

Elle est la première à quitter l’aventure au terme du premier prime. Une place délicate et que regrette celle qui était entrée dans le jeu en tant qu’espionne des internautes. Un rôle qu’elle aura finalement peu exploité.