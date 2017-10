Secret Story 11 : Rien ne va plus entre Barbara et Jordan !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

L’amitié entre Barbara et Jordan serait-elle sur le point de disparaître ? La guerre est déclarée entre les deux anciens complices. MYTF1 vous en dit plus.

Depuis le début de Secret Story 11, Barbara et Jordan entretiennent une relation surprenante. Tantôt amis, tantôt rivaux, les deux étudiants sont difficiles à cerner pour les autres habitants qui se questionnent sur leur relation. Très proches depuis plusieurs semaines, Barbara et Jordan ne sont plus sur la même longueur d’onde depuis quelques jours. Alors que la jeune femme se retrouve nominée aux côtés de Charlène, Benoît et Noré, Barbara est très remontée contre son ancien complice. Et pour cause, en pleine soirée des nominés, Jordan a décidé d'apporter son soutien à Noré, au détriment de Barbara. Selon lui, le marseillais est l'un de ses alliés depuis le début du jeu, tandis que ses affinités avec Barbara ne sont apparues que plus tard.





Ce choix pour le moins inattendu passe très mal pour l’étudiante. Agacée, elle décide de régler ses comptes avec Jordan devant les autres habitants : "Je pensais qu'il m'aurait soutenu. (...) Il a toujours dit que si je partais, ça serait dur. Il peut oublier ça parce que je ne serai plus là pour lui ! Je suis très déçue, attristée et en colère !", s'indigne la jeune femme. Jordan et Barbara réussiront-ils à passer outre cette nouvelle altercation ? Leur amitié tiendra-t-elle le choc ? Seul l'avenir le dira...





Ce n'est pas la première fois que Barbara et Jordan se disputent violemment au sein du Campus des secrets. (Re)vivez cet énorme clash entre les deux habitants :