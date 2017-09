Secret Story 11 : Sacha Buyse après son opération de chirurgie esthétique : « Je me sens très bien ! »

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Souvenez-vous. C’est lors de la saison 8 de Secret Story que les téléspectateurs font la connaissance deSacha Buyse. Celui qui va rapidement se faire appeler Vavavoum par ses camarades de jeu défendait un secret bien personnel : « J'ai été porté disparu pendant plus d'un an ». Après son élimination, le jeune Belge poursuit son bonhomme de chemin loin des caméras. Mais, complexé depuis de nombreuses années, le candidat de télé-réalité saute le pas et passe par la case chirurgie esthétique et décide de médiatiser son opération.



Invité sur le plateau du Debrief, le jeune homme a décidé de revenir sur les raisons qui l'ont poussé à faire une pénoplastie qu'il a d'ailleurs filmée en intégralité puis partagée sur internet. « J'ai fait ça car je suis très complexé par rapport à mon corps, étant un ancien obèse », avoue-t-il. «Je suis une personne qui n'a pas de tabou, je n'ai aucun problème à montrer aux gens que je vais faire en sorte de me sortir bien et aujourd'hui je me sens très très bien dans mes baskets», ajoute-t-il. En plus d'une pénoplastie, le jeune homme ne s’est pas arrêté là dans sa transformation puisqu’il a également été opéré des fesses, du ventre, et a subi une opération des yeux.

« Non à la chirurgie excessive ! »

Si Sacha Buyse a eu recours à la chirurgie esthétiquepour pallier ses complexes, Christophe Beaugrand a décidé de mettre en garde ceux et celles qui auraient recours à diverses opérations pour ressembler aux autres. « On voit beaucoup de candidats qui ont recours à la chirurgie esthétique et qui montrent une image d'eux qui n'existent pas nécessairement... Ne croyez pas à cette réalité-là, assumez-vous tels que vous êtes, soyez bien dans vos baskets, on n'a pas besoin nécessairement d'être dans les canons de beauté qu'on veut nous faire passer », a-t-il confié à la caméra. Et de conclure « Non à la chirurgie esthétique ».