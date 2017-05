Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Sarah Lopez vit le bonheur parfait… En plus d’emménager avec Vincent Queijo, la jeune femme a franchi un nouveau cap ce week-end

Décidément, depuis sa participation à la dixième saison de Secret Story, la vie de Sarah Lopez a changé du tout au tout. Même si elle n’a pas pu accéder à la finale du programme de NT1 présenté par Christophe Beaugrand, la jeune femme est repartie avec la plus belle des récompenses : l’amour.

En effet, sa participation lui a permis de retrouver Vincent Queijo dont elle était amoureuse depuis leur rencontre bien avant l'émission. Depuis, les deux tourtereaux filent le parfait amour. C’est simple : Sarah et Vincent ne se quittent plus. Après une escapade à Marrakech, et un voyage à Dubaï, les deux amoureux ont franchi un nouveau cap dans leur relation en emménageant ensemble. Ce week-end, ils ont ainsi partagé des photos de leur nouveau nid d’amour sur Snapchat.

Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là pour la jolie jeune femme… Alors qu’il y a tout juste un mois, Sarah Lopez franchissait le cap des 500 000 followers sur Instagram, elle établit désormais un nouveau record. Très active sur les réseaux sociaux, Sarah a su faire fructifier la notoriété qu’elle a acquise grâce à Secret Story. En à peine un mois, la copine de Vincent Queijo a ainsi gagné plus de 100 000 fans supplémentaires sur le réseau social. Elle compte en effet désormais plus de 600 000 admirateurs.

Pour fêter comme il se doit cet événement, Sarah a alors publié un gif d’elle exultant dans le désert. En guise de légende, elle a ainsi écrit : « 600 000 Merci à tous ». Même si elle est encore loin des 1,3 million d’abonnés de Mélanie Da Cruz ou des 1,6 million d’Anaïs Camizuli, elle semble en bonne voie.





600K merci à tous ❤️🙏🎉 Une publication partagée par Sarah Lopez (@sarahlopezoff) le 8 Mai 2017 à 4h08 PDT