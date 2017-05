Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Toutes les célérités du monde entier attendent avec impatiente chaque année le Festival de Cannes. L’occasion pour elles, d’arborer leur plus belle tenue, et fouler le plus convoité des tapis rouges. Des acteurs internationaux, des réalisateurs en passant par des blogueurs, des YouTubeurs ou encore des candidats de télé-réalité, tous rêvent de défiler devant un parterre de paparrazis. Et Sarah Lopez, candidate emblématique de la saison 10 de Secret Story faisait partie de l’aventure.

Sur son compte Instagram, la chérie de Vincent Queijo aux 600 000 abonnés, a dévoilé plusieurs clichés qui font rêver. De la terrasse ensoleillée de son hôtel en passant par les célèbres marches du Palais, ses fans ont pu suivre le périple de la candidate en direct. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la robe en dentelle que porte Sarah Lopez sur le cliché lui va à merveille, et ce ne sont pas ses abonnés qui diront le contraire. "Tu es magnifique ma chérie, je suis fier de toi" a commenté un abonné. "Incroyable comme tu rayonnes" a ajouté un autre fan. Sarah fait l'unanimité.









Good Day🔥 Une publication partagée par Sarah Lopez (@sarahlopezoff) le 18 Mai 2017 à 3h29 PDT









RedCarpet ❤️ #festivaldecannes Une publication partagée par Sarah Lopez (@sarahlopezoff) le 18 Mai 2017 à 9h41 PDT

