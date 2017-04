Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Un sourire radieux, des tenues sexy et un beau soleil. En ce moment, l’ancienne Habitante de la Maison des Secrets s’offre du bon temps aux quatre coins du globe. En effet, après avoir séjourné en Suisse, Sarah Lopez a décidé de partir faire un autre voyage, et pas des moindre. Et c’est aux Émirats Arabes Unis, et plus précisément à Dubaï, que la chérie de Vincent Queijo a posé ses bagages il y a peu. La belle est en vacances, et profite des joies de la ville pour s’éclater.

Très proche de sa communauté, qui s'étend à plus de 500 000 abonnés, Sarah Lopez n’a pas hésité une seule seconde à partager plusieurs clichés de son séjour sur son compte Instagram. Et que ce soit sous le beau soleil de Dubaï, ou la nuit face à la ville, la candidate emblématique de la saison 10 de Secret Story profite de chaque instant et semble plus heureuse que jamais. Par ailleurs, ses fans n’ont pas hésité à la complimenter sur son physique : "Tu es de plus en plus belle, et j'adore tes tenues" ou encore "Je t’adore, tu es magnifique, merci pour cette jolie photo" a-t-on pu lire en dessous de la photo. Carton plein pour Sarah.









