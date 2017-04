Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Il y a quelques jours, Sarah Lopez s’envolait aux Emirats Arabes Unis, direction Dubaï, pour quelques jours de vacances. Elle dévoile des photos sur la Toile, et fait grimper la température.

Attention, ces photos risquent de vous donner chaud. Il y a quelques jours, MyTF1 vous dévoilait les dernières photos postées par Sarah Lopez, qui se trouve actuellement aux Emirats Arabes Unis. Après un petit séjour en Suisse, la candidate emblématique de la saison 10 de Secret Story a décidé de profiter de Dubaï en compagnie de son chéri Vincent Queijo. Et c’est dans le désert Safari que l’on retrouve l’ancienne Habitante de la Maison des secrets, plus sexy que jamais.

Petit short en jean, body noir échancré et casquette rouge, Sarah Lopez fait littéralement sensation sur la Toile. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme a récolté de nombreux compliments de la part de ses fans. « Magnifique photo, tu es superbe », « Tu es trop belle Sarah, je t’aime beaucoup », ou encore « Tu es sublime en plus avec ce paysage incroyable » a-t-on pu lire. Sarah a donc partagé sur Instagram, trois magnifiques clichés qui ont tous séduit sa communauté.









Incroyable journée dans le désert de Dubai 🕌❤️ Une publication partagée par Sarah Lopez SS10 & Les Anges9 (@sarahlopezoff) le 19 Avril 2017 à 11h09 PDT





Bonne journée #TeamSarah ❤️ Une publication partagée par Sarah Lopez SS10 & Les Anges9 (@sarahlopezoff) le 19 Avril 2017 à 22h39 PDT









Je pense fort à vous ❤️ #TeamSarah Une publication partagée par Sarah Lopez SS10 & Les Anges9 (@sarahlopezoff) le 21 Avril 2017 à 7h50 PDT

Sarah, demi-finaliste de la saison 10 de Secret Story