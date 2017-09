Secret Story 11 : Sarah Lopez "Avec Vincent, on n'est plus du tout ensemble "

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Sarah Lopez était sur le plateau de Debrief ce soir en compagnie de Christophe Beaugrand, Adrien Lemaître et Julien, le grand gagnant de la dernière saison de Secret Story. Interrogée par l'animateur, elle a répondu à des questions sur le couple qu'elle formait avec Vincent Queijo. Sûre d'elle, la candidate de Secret Story 10 a annoncé que leur histoire n'était plus au goût du jour : " Avec Vincent, on est plus du tout ensemble, ce n'est plus d'actualité". Bien entendu, leur histoire qui a duré 10 mois ne sera pas oubliée de sitôt, mais elle fait maintenant partie du passé. Si Sarah Lopez ne s'est pas étendue sur les raisons de leur séparation, elle a tout de même tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas d'une histoire de tromperie : " Il n'a pas été infidèle !" s'est-elle exclamée avant d'ajouter : "et moi non plus".





Ils s'étaient retrouvés dans la Maison des Secrets

La voix réserve bien des surprises à ses petits protégés ! L'année dernière, elle avait invité Vincent Queijo à passer quelques jours dans la Maison des Secrets en compagnie de son ex petite amie Sarah. Lors de cette incroyable expérience, les deux tourtereaux s'étaient de nouveau rapprochés pour le plus grand bonheur des téléspectateurs... et surtout de la principale concernée. De jolis moments que Vincent et Sarah ne sont pas près d'oublier.





Revivez les retrouvailles entre Vincent et Sarah :