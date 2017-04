Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Sarah et Vincent Queijo ne se quittent plus. Les deux tourtereaux vivent une relation passionnelle et n’hésitent pas à afficher leur bonheur aux yeux de tous. D’ailleurs, la jeune femme a fait une jolie déclaration d’amour à son chéri. Sur Instagram, elle a écrit : "L’amour n’est ni raisonnable, ni raisonné. C’est une évidence, une intuition." Des propos touchants qui prouvent que tout semble aller pour le mieux pour Vincent et Sarah.

A l’occasion de son anniversaire, Vincent a décidé de faire une belle surprise à sa belle. En effet, le beau brun a emmené Sarah à Marrakech. Une jolie surprise que la jeune femme a tenu à partager sur son compte Instagram. "Merci à tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Merci à la team Sarah, merci à mes amis, merci à mon homme et à ma famille. Je vous aime et je vous fais 26K bisous d'amour", écrit-elle en-dessous d'un cliché où elle tient un ballon représentant un 2 et un 6. Et ce n'est pas la seule surprise que réserve Vincent à la jeune femme. D'après les informations de Télé Star, il se murmure que l'éternel séducteur va la redemander en mariage... En attendant d'en savoir plus, des photos de leur escapades en amoureux ont aussi été dévoilées sur le réseau social. De leurs sorties touristiques à leurs soirées en amoureux, ils ne manquent pas de tout partager avec leurs abonnés !