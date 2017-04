Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis leurs retrouvailles lors de la dixième saison de Secret Story, Vincent Queijo et Sarah Lopez semblent vivre d’amour et d’eau fraîche. Il faut dire que les deux amoureux ne se quittent presque plus. Séparés un temps à cause de leurs projets professionnels respectifs, Vincent et Sarah ont depuis décidé de sceller leurs retrouvailles à la fin du mois dernier avec un petit séjour à Marrakech.

Mais cela n’a visiblement pas suffi aux deux tourtereaux qui se sont alors envolés pour Dubaï. Le 17 avril, Sarah publiait d’ailleurs une première photo depuis l’aéroport dans laquelle elle dévoilait sa destination à ses fans. Depuis, la jeune femme continue de partager avec eux les meilleurs moments de son séjour.

Elle a ainsi publié de nombreuses photos dans le désert de Dubaï, sur la plage ou au large de l'émirat à bord d’un jet-ski, tout comme l’a fait Vincent Queijo sur son compte Instagram. Sarah a également posté une photo d’elle hyper sexy en bikini sur la plage de son hôtel. Un cliché qui a tout de même réuni plus de 31 000 likes.

Mais jusqu’à présent, les deux amoureux se prenaient l’un l’autre en photo. Aucun cliché ne les montrait tous les deux réunis lors de ces vacances paradisiaques. C’est désormais chose faite. L’ancienne candidate de Secret Story 10 a en effet publié un selfie pris par son amoureux ce mardi 24 avril. On y découvre alors Sarah et Vincent tout sourire, visiblement plus heureux que jamais.





Good Day 😘 Une publication partagée par Sarah Lopez SS10 & Les Anges9 (@sarahlopezoff) le 23 Avril 2017 à 0h43 PDT









Incroyable journée dans le désert de Dubai 🕌❤️ #safaridubai Une publication partagée par Sarah Lopez SS10 & Les Anges9 (@sarahlopezoff) le 19 Avril 2017 à 11h09 PDT









I ❤️ Dubai ! 🇦🇪 #dubai Une publication partagée par Vincent Queijo (@vincentqueijo) le 19 Avril 2017 à 11h55 PDT

I ❤️ Dubai Une publication partagée par Sarah Lopez SS10 & Les Anges9 (@sarahlopezoff) le 24 Avril 2017 à 7h18 PDT