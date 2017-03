Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Entre Sarah Lopez et Vincent Queijo, c’est toujours l’amour fou ! Les deux amoureux qui avaient dû se séparer pour mener à bien leurs projets respectifs se sont enfin retrouvés. Et pour marquer le coup, Sarah a publié une photo de leur baiser de retrouvailles.

Sarah Lopez et Vincent Queijo sont toujours aussi amoureux ! Leur histoire a tout d’une belle comédie romantique. Ils se sont aimés un temps avant de se séparer. Mais Secret Story les as réunis lors de la dixième saison. Fébriles et hésitants, les deux camarades ont voulu prendre leur temps pour éviter de tout gâcher entre eux.

Depuis qu’ils ont quitté la Maison des Secrets, les deux anciens habitants filent le parfait amour. D’ailleurs, ils ne cessent d’afficher sur les réseaux sociaux leur joli bonheur. Ils ont même décidé pour sceller leur amour de se faire le même tatouage : le chiffre 7 marqué à jamais sur leur avant-bras.

Mais à cause de leurs projets respectifs, Sarah et Vincent ont été contraints de passer quelque temps loin l’un de l’autre. Et pour le coup, la jolie jeune femme se languissait, comme elle l’a indiqué, à plusieurs reprises sur Instragram, de retrouver son chéri. « Plus que quelques jours et je le retrouve, » avait-elle alors écrit le 20 mars dernier en légende d’un selfie avec Vincent.





🖤❤ Une publication partagée par Sarah Lopez SS10 & Les Anges9 (@sarahlopezoff) le 23 Mars 2017 à 3h56 PDT

L’attente a enfin pris fin ! Pour immortaliser ces retrouvailles, Sarah a tenu à partager ce jeudi 23 mars une photo où l’on voit Vincent et elle échanger un baiser. Et comme pour prouver que l’amour est toujours au rendez-vous, la jeune femme déclare sa flamme en accompagnant le cliché d’un simple cœur. Le même jour, Sarah Lopez a publié une photo d’elle se prélassant dans un hamac. Et en guise de légende, elle a écrit : « Il n’y a rien de plus précieux dans ce monde que le sentiment d’exister pour quelqu’un. »